Uluç Bayraktar'ın ilk uzun metrajı Amerika'da yarışacak!

Mehmet Eroğlu’nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar’ın ilk uzun metraj filmi "9,75", Ekim ayında Brezilya’daki Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde, Amerika’daki San Diego Uluslararası Film Festivali’nde, ve Kasım ayında St. Louis Uluslararası Film Festivali’nde yarışacak.Uluç Bayraktar’ın ilk filminde başarılı oyuncular; Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı. Film, Kuzey ve Güney Amerika’daki ilk prömiyerini gerçekleştirecek.