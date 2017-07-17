Uluslararası Altın Çınar Halk Dansları Yarışması'nın kazananı Sırbistan oldu

Yalova'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme ve Gençlik Spor Kulübü Derneği (TUFAG) Uluslararası Halk Dansları Festivali, Uluslararası Altın Çınar Halk Dansları Yarışması ile sona erdi.

Yaşam - 17 Temmuz 2017 20:36

Bu yıl festival kapsamında 19'uncusu gerçekleştirilen yarışmanın kazananı ise Sırbistan ekibi oldu.



31. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali kapanış galası ile sona erdi. Festival kapsamında yapılan 19. Uluslararası Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması’na ise Şili, Arjantin, Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan ve KKTC’den gelen halk oyunları ekipleri katıldı. Gecede TUFAG Başkanı Sinan Çolak tarafından festivale katkılarından dolayı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) adına Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gencer’e plaket takdim edildi.



7 ekibin halk oyunlarını sergilediği performansları ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Gecenin sonunda yarışmanın kazananı ise Sırbistan ekibi oldu. İkinci Arjantin, üçüncü ise Gürcistan ekibinin oldu. Otantik Kostüm Yarışması’nın birincisi ise Bulgaristan seçildi.



DHA

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