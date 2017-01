Ulusoy Ailesi alışverişte

Alışveriş - 31 Ocak 2017 19:42

Özlem Hanım her zaman olduğu gibi spor sonrası alışveriş merkezine gelip eşi ve kızıyla buluştu. Babasına olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Zeynep, Saffet Bey’in elini bir an bile bırakmadan hep birlikte olmanın tadını çıkardı. Kızına oldukça düşkün ve örnek bir baba olan Saffet Bey Zeynep’in her şeyi ile yakından ilgilenirken kızının bir dediğini iki etmedi.