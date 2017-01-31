Özlem Hanım her zaman olduğu gibi spor sonrası alışveriş merkezine gelip eşi ve kızıyla buluştu. Babasına olan düşkünlüğü ile dikkat çeken Zeynep, Saffet Bey’in elini bir an bile bırakmadan hep birlikte olmanın tadını çıkardı. Kızına oldukça düşkün ve örnek bir baba olan Saffet Bey Zeynep’in her şeyi ile yakından ilgilenirken kızının bir dediğini iki etmedi.
Ulusoy Ailesi alışverişte
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış genç işadamlarından Saffet Ulusoy, eşi Özlem Hanım ve kızı Zeynep ile Akmerkez’de alışveriş turunda görüntülendi.Alışveriş - 31 Ocak 2017 19:42
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Bağlantılar: Zeynep, Saffet, Özlem Ulusoy, Akmerkez
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