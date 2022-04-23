Ümit-Seda Erdim çiftinin doğacak bebeklerinin adı belli oldu!

Ümit Erdim ile Seda Erdim, ikinci kez anne ve baba olacağını açıklamıştı. Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen ikilinin kızları Ses, kardeşinin adını açıkladı.

23.04.2022 18:35 Magazin

Ümit-Seda Erdim çiftinin doğacak bebeklerinin adı belli oldu!
Mutlu birlikteliklerini sürdüren ve şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Ümit Erdim ve Seda Erdim, Yeniköy'de görüntülendi.B ir restorandan çıkarken objektiflere yakalanan çift, basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi 14 haftalık hamile olan ünlü oyuncu, "Ses'e kardeş geliyor, çok mutluyuz." dedi.

Muhabirlerin, "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna ikilinin kızı Ses'ten yanıt geldi. Ses'in, "Kız olacak." cevabına şaşıran Ümit Erdim, "Evet, kız çocuğumuz olacak yine. Bunu da ilk kez söylemiş olduk." şeklinde konuştu.

Doğacak olan kardeşinin adını da açıklayan Ses, "İsmi de Ela olacak." diyerek, anne ve babasını gülümsetti.

Erdim, bunun üzerine, "Kızımız her şeyi söyledi zaten, tecrübeliyiz bu konuda. Kız babası ve annesi olacağız. Dünyayı kız babaları kurtaracak." ifadelerini kullanarak, gülümsedi.
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