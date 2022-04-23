Ümit-Seda Erdim çiftinin doğacak bebeklerinin adı belli oldu!

Muhabirlerin, "Cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna ikilinin kızı Ses'ten yanıt geldi. Ses'in, "Kız olacak." cevabına şaşıran Ümit Erdim, "Evet, kız çocuğumuz olacak yine. Bunu da ilk kez söylemiş olduk." şeklinde konuştu.
Doğacak olan kardeşinin adını da açıklayan Ses, "İsmi de Ela olacak." diyerek, anne ve babasını gülümsetti.
Erdim, bunun üzerine, "Kızımız her şeyi söyledi zaten, tecrübeliyiz bu konuda. Kız babası ve annesi olacağız. Dünyayı kız babaları kurtaracak." ifadelerini kullanarak, gülümsedi.