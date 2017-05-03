“Umudun Kıyısında” 5 Mayıs’ta vizyonda!

Sinema - 03 Mayıs 2017 10:33

Yönetmenliğini Haydar Işık’ın üstlendiği, senaryosunu Zeynep Yılmaz’ın kaleme aldığı, yapımcılığı İsmail Çağlar / 11K FİLM YAPIM’a ait olan ‘Umudun Kıyısında’ bizi iki kanser hastasının hayatından bakışla gerçeklerle yüz yüze getirecek.Başrollerini Levent Sülün, Burçin Abdullah, Ümit Acar, Gülşah Çomoğlu, Fırat Can Aydın, Mihriban Er, Tolga Akman, Ömer Konakçı ve Kahraman Sivri’nin rol aldığı film, bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak beyazperdeye yansıyacak.Daha önce “Aşkopat” ve “Yola Geldik” gibi filmleri çeken genç yönetmen Haydar Işık ve Yapımcı İsmail Çağlar, Umudun Kıyısında filmiyle günümüzün bir gerçeği olan ve gün geçtikçe çoğalan kanser hastalığının gerçeklerini, iki insanın gözünden yansıtarak, hayatın içinde kendileriyle ve etraflarıyla olan ilişkileri de irdeleme fırsatını seyirciye sunuyorlar. Ve film kahramanlarının yaşadıklarını bir nevi sosyal sorumluluk projesi gibi görerek, onların hikâyeleri beyazperdeye yansıtıyorlar.