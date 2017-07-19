Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!

Magazin - 19 Temmuz 2017 11:34

İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!

Tuba Büyüküstün ile fotoğrafları çekilen işletmeci Umut Evirgen, Hürriyet Gazetesi muhabirinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirince 1 ay önce tutuklanmıştı.Pazartesi günü yapılan ilk duruşma sonrasında tahliye edilen Umut Evirgen cezaevinden çıkar çıkmaz kebabı çok özlediğini söyleyerek, Levent'te babasına ait olan mekana gitti.