Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi olduğu iddia ediken Umut Evirgen, cezaevinden çıkar çıkmaz oraya gitti.
Magazin - 19 Temmuz 2017 11:34
Tuba Büyüküstün ile fotoğrafları çekilen işletmeci Umut Evirgen, Hürriyet Gazetesi muhabirinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirince 1 ay önce tutuklanmıştı.
Pazartesi günü yapılan ilk duruşma sonrasında tahliye edilen Umut Evirgen cezaevinden çıkar çıkmaz kebabı çok özlediğini söyleyerek, Levent'te babasına ait olan mekana gitti.
İşletmeci Umut Evirgen tahliye edildi
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
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