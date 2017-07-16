Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikizleri Toprak ve Maya’nın babası, altı yıllık eşi oyuncu Onur Saylak’la evliliğini 5 Haziran’da noktalamıştı.
Güzel oyuncunun adı boşandıktan hemen sonra işletmeci Umut Evirgen’le anılmaya başlamıştı. Evirgen’in 22 Haziran’da tutuklanmasıyla yolları ayrılan ikiliden Büyüküstün’ün yaklaşık 1 aydır Metris F tipi cezaevinde tutuklu olan işletmeciyi cezaevinde ziyaret etmek istediği ortaya çıktı.
17 Temmuz’da hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Evirgen’in, ünlü oyuncunun talebini, “Beni burada böyle görmeni istemiyorum” diyerek reddettiği öğrenildi.
Kaynak: haberturk.com
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'ü istemedi!
Onur Saylak'tan boşandıktan sonra Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Tuba Büyüküstün'ü sevgilisinin istemedi ortaya çıktı.Magazin - 16 Temmuz 2017 15:00
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