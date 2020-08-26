Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çiftinden romantik pozlar...

Tuba Büyüküstün ile 3 yıllık aşkını sonlandıran Umut Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkları sosyal medyaya düşen bir fotoğrafla ortaya çıkmıştı. Umut Evirgen ile Melisa Şensolsun'un aşkları son sürat devam ediyor.Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş romantik pozlarını paylaştı. Aşıkların kareleri sosyal medyayı salladı. Fotoğraflara beğeni yağdı.İşte o kareler: