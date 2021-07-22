“Başka Sinema” ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmler ile bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.
SİNEMA KEYFİ PROGRAMI
20 TEMMUZ THE FATHER – Türkiye Prömiyeri
21 TEMMUZ DRUK – Vizyon Öncesi Gösterim
22 TEMMUZ MINARI - Türkiye Prömiyeri
23 TEMMUZ FIRST COW
27 TEMMUZ NOMADLAND
1 AĞUSTOS THE MAN WHO SOLD HIS SKIN
03 AĞUSTOS RESISTANCE – Vizyon Öncesi Gösterim
17 AĞUSTOS THE COURIER – Vizyon Öncesi Gösterim
24 AĞUSTOS PETITE MAMAN
30 AĞUSTOS SUPERNOVA
7 EYLÜL RIFKIN’S FESTIVAL (TÜRKİYE PRÖMİYERİ, WOODY ALLEN)
Uniq Açıkhava'da sinemaya keyfi
Bu Bayram ve Tüm Yaz doyasıya “SİNEMA KEYFİ” Uniq Açıkhava’da” İstanbul’un en önemli açık hava etkinlik mekanlarının başında gelen “Maximum Uniq Açıkhava”, sinema takvimini açıkladı.
22.07.2021 13:06 Kültür-Sanat