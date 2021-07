Uniq Açıkhava'da sinemaya keyfi

“Başka Sinema” ile hazırlanan özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak filmler ile bu bayram ve tüm sezon boyunca sinemaseverleri yıldızların altında ağırlamaya hazırlanıyor.20 TEMMUZ THE FATHER – Türkiye Prömiyeri21 TEMMUZ DRUK – Vizyon Öncesi Gösterim22 TEMMUZ MINARI - Türkiye Prömiyeri23 TEMMUZ FIRST COW27 TEMMUZ NOMADLAND1 AĞUSTOS THE MAN WHO SOLD HIS SKIN03 AĞUSTOS RESISTANCE – Vizyon Öncesi Gösterim17 AĞUSTOS THE COURIER – Vizyon Öncesi Gösterim24 AĞUSTOS PETITE MAMAN30 AĞUSTOS SUPERNOVA7 EYLÜL RIFKIN’S FESTIVAL (TÜRKİYE PRÖMİYERİ, WOODY ALLEN)