Ünlü çifte büyük ilgi!

Magazin - 31 Ocak 2017 06:00

Usta oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve çocukları Ali ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul’da geçiren Ergenç ailesi, pazar gezmesinde görüntülendi. Gayet sade ve doğal halleri ile alışverişe çıkan çifti, karşında gören hayranları ise ünlü çiftle fotoğraf çektirmek adeta sıraya girdi.