Ünlü çifte büyük ilgi!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i AVM'de gören hayranları ünlü çifte büyük ilgi gösterdi.

Magazin - 31 Ocak 2017 06:00
Ünlü çifte büyük ilgi!
Usta oyuncu Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel ve çocukları Ali ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yoğun iş temposundan dolayı bu yıl sömestr tatilini İstanbul’da geçiren Ergenç ailesi, pazar gezmesinde görüntülendi. Gayet sade ve doğal halleri ile alışverişe çıkan çifti, karşında gören hayranları ise ünlü çiftle fotoğraf çektirmek adeta sıraya girdi.

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