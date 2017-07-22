Ünlü çiftin tekne sporu!

Önceki gün tekneyle denize açılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, teknede bol bol spor yaptı.

Magazin - 22 Temmuz 2017 09:30
Ünlü çiftin tekne sporu!
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, Bodrum tatillerine devam ediyor.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, önceki gün tekneleriyle denize açıldı. Çift Bitez açıklarına demir attı.

Bir süre yüzdükten sonra Onan kitabını alıp gölgeye çekildi, Aslantuğ teknenin arka kısmında spor yaptı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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