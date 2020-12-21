Ünlü çiftten şaşırtan itiraf: "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Geçen yıl nikah masasına oturan Berkay Hardal ile Dilan Telkök, evliliklerinin ikinci ayında yaşadıkları bir deneyimi anlattı:
“Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay ‘Gebelik testi yapalım’ dedi. İmkansız olduğuna emindim ama pozitif çıktı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yere oturup ‘Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum’ diye ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Gecce yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi… Doktor regl öncesi olabileceğini söyledi. Böylece rahatladım.”
Ünlü çiftten şaşırtan itiraf: "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"
Berkay Hardal ile Dilan Telkök, Youtube kanalından yayınladığı videoda dikkat çeken bir itirafta bulundu.
21.12.2020 17:35 Magazin