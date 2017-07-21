Henüz 17 yaşında oyunculukta başarıya ulaşan genç kıza, 52 yaşındaki babası çocukluk yıllarından itibaren şiddet uyguladı. Gençlik çağına geldiğinde ise şiddete bir de babanın cinsel istismarı eklendi. Sonunda daha fazla dayanamayıp polise giden genç kızın şikayetinin ardından baba gözaltına alındı.
Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan baba, "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Genç oyuncunun yaşadığı travma Adli Tıp raporuyla da kesinleşince, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi babaya 15 yıl hapis cezası verdi. Bölge İdare Mahkemesi de vicdanı kanının oluştuğunu ve kararda hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek sanık babanın itirazını reddetti.
Kaynak:haberturk.com
Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
Genç dizi oyuncusu, yıllarca babasının cinsel istismarına uğradı. Yaşadığı travma nedeniyle intihara bile kalkıştı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından tacizci baba, "çocuğa karşı cinsel istismar" suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum oldu.Yaşam - 21 Temmuz 2017 12:00
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