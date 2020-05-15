Ünlü DJ'den yeni single!

Avrupa ‘da ve Türkiye ‘de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , uzun yıllardır yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun , ‘’Base Rock’’ isimli şarkısını çıkardı.Corona dönemi basladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Onur Suygun ; Türkce Pop’dan sonra en sevdiğim Müzik türü dediği House Müziği’ni seçti. Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından "Base Rock" adlı şarkımı sizlerin huzuruna sunuyorum dedi.Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı Dj Onur Suygun; önümüzdeki günler de de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını belirtti.Onur Suygun‘un yeni şarkısı ve video klibi "Base Rock" spotify, youtube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.