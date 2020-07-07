Ünlü futbolcuların tercihi

Vegan ayakkabılar, Fernando Muslera’dan Yasin Öztekin’e yeşil sahaların pek çok yıldızının ilk tercihi.

07.07.2020 19:11 Yaşam

Ünlü futbolcuların tercihi Ayak sağlığının büyük önem taşıdığı futbol dünyasında da vegan ayakkabılar büyük ilgi gördü. Bu tarz ayakkabıları tercih eden yıldızlar arasında Fernando Muslera ile Yasin Öztekin de var.

Hayvansal malzemelerin kullanılmadığı ürünler “Yüzde 100 vegan marka” olarak tanımlıyor. Chekich, dünyanın geleceği için üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğe uyumlu adımlar atıyor.
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