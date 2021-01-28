Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı ile olay oldu. Yayınlanan fragmanda Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin zehirlendiğinin görülmesi sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncunun 'Yasak Elma'dan ayrıldığı ileri sürüldü.
İddiaya göre Nesrin Cavadzade’nin rol aldığı Netlix'te yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisindeki bir sahne Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy’u rahatsız etti. Cavadzade'nin, rol gereği televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesinden rahatsız oldu.
Ünlü isim 'Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Fox TV ekranların en sevilen yapımlarından olan başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam'ın rol aldığı entrikalarla dolu Yasak Elma dizisi 96. bölüm fragmanı yayınlandı.Fragmanda Hasan Ali'nin adamının Şahika'nın öldüğünü söylemesi üzerine 'Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrıldı' iddiaları gündeme geldi.
28.01.2021 19:15 Dizi Galeri