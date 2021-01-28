Ünlü isim 'Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı ile olay oldu. Yayınlanan fragmanda Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterinin zehirlendiğinin görülmesi sosyal medyada olay oldu. Güzel oyuncunun 'Yasak Elma'dan ayrıldığı ileri sürüldü.İddiaya göre Nesrin Cavadzade’nin rol aldığı Netlix'te yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisindeki bir sahne Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy’u rahatsız etti. Cavadzade'nin, rol gereği televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesinden rahatsız oldu.