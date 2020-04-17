Ünlü isimler, Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi!

Ebru Şallı'nın acı günü... Oğlu Pars hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar:Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...O kadar üzüldüm ki...Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...: Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsunAllah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsunEbru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.Ebru Şallı ve Harun Tan'a, Allah'tan sabır diliyorum... Çok üzgünüm...Çok üzgünüm çok!!! Ebru Şallı oğlunu kaybetmiş, Evlat acısı dünya’nın en kötü duygusudur; söyleyecek söz yok!! Başınız sağ olsun..Ebru Şallı’nın oğlunun vefatı derinden üzdü...Sabır diliyorum çokça sabır..Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın..Harun Tan’a,Ebru Şallı’ya, minik Pars’ın tüm arkadaşlarına sabır sabır sabır diliyorum.Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.Yazacak kelime bulamıyorum...yüreğim acıyor...Allah sabır versin Ebrucum...çok üzgünüm çokBaşın sağolsun Ebru Şallı..Hayal bile edemediğim, edemeyeceğim acını içimde hissediyorum..Şu an hiç düşünmeden bir uzvumu verirdim oğlunun yaşaması için..Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın..Ölüm karşısında her şey boş..