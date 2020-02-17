Ünlü isimler neden hep tanınmış kişilerle aşk yaşıyor?

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'dan önce Defne Samyeli ile birlikteydi. Daha öncesinde Ayşe Hatun Önal, Cansu Dere gibi hep ünlü güzellerle birlikte oldu, Ahu Yağtu ile evlenip boşandı.Serenay Sarıkaya ise geçtiğimiz yıl Kerem Bürsin'le olan birlikteliğini noktalamıştı. Daha önce Tolgahan Sayışman ve Çağatay Ulusoy'la aşk yaşamıştı.Sanat camiasında olan birlikteliklerin yine aynı camiadan insanlar içinde devam etmesi aslında sık görünen bir olay.Örneğin Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'la evliydi. Boşanmanın ardından Suyabatmaz başka bir ünlü güzelle, Berrak Tüzünataç'la birlikte olmaya başladı.Berrak Tüzüntaç daha öncesinde Birkan Sokullu'yla aşk yaşıyordu. Birkan Sokullu, Aslı Enver'in eski eşi. O da Berrak Tüzünataç'tan ayrıldıktan sonra Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadı.Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan sonra Andıç'ın adı Aybüke Pusat'la anılmaya başladı.Birkan Sokullu'dan boşanan Aslı Enver, Murat Boz'la büyük bir aşk yaşadı.Tolgahan Sayışman, Serenay Sarıkaya, Selen Soyder gibi isimlerle aşk yaşadıktan sonra Almeda Abazi ile mutlu bir yuva kurdu.Merve Boluğur'la evliliğini noktalayan Murat Dalkılıç, gönlünü Hande Erçel'e kaptırdı.Seçkin Özdemir'le aşk yaşayan Demet Özdemir ayrılığın ardından Can Yaman'la yeni bir aşka yelken açtı. Can Yaman daha önce Bestemsu Özdemir'le birlikteydi.Bu liste uzar gider...Peki ünlü isimler neden hep aynı camiadan insanlarla aşk yaşıyor? Bir ünlü hiç başka bir sektörden birine aşık olmaz mı? Tarkan dışında bunun örneği pek görünmüyor. Bu durumun asıl sebebi sizce ne?