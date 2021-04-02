Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor

Ünlülerin spor eğitmenliğini yapan Anıl Taşkın’ın birlikte çalıştığı isimler arasında işadamı ve şarkıcı Mr. Jade de var. Kendi alanında en çok talep gören eğitmenlerin başında gelen Taşkın, şimdilerde Avrupa’ya açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.Ünlü manken Cansu Taşkın’ın da abisi olan Anıl Taşkın, Avrupa’da dev bir spor eğitim merkezi açmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde hizmete girecek spor kompleksinin açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.