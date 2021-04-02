Ünlülerin spor eğitmenliğini yapan Anıl Taşkın’ın birlikte çalıştığı isimler arasında işadamı ve şarkıcı Mr. Jade de var. Kendi alanında en çok talep gören eğitmenlerin başında gelen Taşkın, şimdilerde Avrupa’ya açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.
DÜSSELDORF’TA AÇILACAK
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın da abisi olan Anıl Taşkın, Avrupa’da dev bir spor eğitim merkezi açmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde hizmete girecek spor kompleksinin açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi Anıl Taşkın Avrupa’ya açılıyor
Ünlü manken Cansu Taşkın’ın abisi spor eğitmeni Anıl Taşkın, Avrupa’ya açılıyor. Taşkın, Almanya’nın Düsseldorf kentinde büyük bir spor eğitim merkezi açacak.
02.04.2021 20:51 Kültür-Sanat