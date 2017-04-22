Bodrum ilçesine bağlı Torba koyundaki beş yıldızlı bir otele gelen ve 4 gün boyunca ünlü bir moda dergisi için çekimleri yapılan Glukoza lakaplı ünlü Rus pop şarkıcısı 31 yaşındaki Natalya Ionova, ilk kez geldiği Bodrum'a hayran kaldığını belirtti. İstanbul ve Konya'da da objektif karşısına geçen Ionova, buralarda çekilen bazı fotoğrafları da kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinden hayranları ile paylaştı. Fotoğrafları ile büyük beğeni alan Ionova, "Sıcak havayı ve sıcak kentleri özledim. Bodrum ise sıcacık bir kent. Burada kendimi cennette hissettim, yaz aylarında tatil için çocuklarımla mutlaka gelmek istiyorum" dedi.
Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir moda dergisi için objektif karşısına geçen Rusların ünlü pop şarkıcısı, model ve oyuncusu Natalya Ionova, fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden hayranları ile paylaştı.Dünya Magazin - 22 Nisan 2017 15:26
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