Ünlü model Bodrum'da poz verdi!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir moda dergisi için objektif karşısına geçen Rusların ünlü pop şarkıcısı, model ve oyuncusu Natalya Ionova, fotoğrafları kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden hayranları ile paylaştı.

Dünya Magazin - 22 Nisan 2017 15:26
Ünlü model Bodrum'da poz verdi!
Bodrum ilçesine bağlı Torba koyundaki beş yıldızlı bir otele gelen ve 4 gün boyunca ünlü bir moda dergisi için çekimleri yapılan Glukoza lakaplı ünlü Rus pop şarkıcısı 31 yaşındaki Natalya Ionova, ilk kez geldiği Bodrum'a hayran kaldığını belirtti. İstanbul ve Konya'da da objektif karşısına geçen Ionova, buralarda çekilen bazı fotoğrafları da kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinden hayranları ile paylaştı. Fotoğrafları ile büyük beğeni alan Ionova, "Sıcak havayı ve sıcak kentleri özledim. Bodrum ise sıcacık bir kent. Burada kendimi cennette hissettim, yaz aylarında tatil için çocuklarımla mutlaka gelmek istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bodrum, Natalya Ionova

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı
  • Survivor yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri
  • Tolga Çevik'in eşinden güldüren not

Bu hareketi kafa karıştırdı!

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • "Benim en iyi dostum Gıgı"
  • Lındsay Lohan eskiye döndü
  • Pozlarıyla rekor kırdı!
  • Rıhanna uyku tulumuyla geziyor..
  • Metisha Schaefer Miami'de
  • Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
  • Sosyal medyaya böyle döndü!
  • Ünlü model bakışlara aldırmadı
  • Böyle tanıtım görülmedi!
  • Kıyafete bir türlü sığamadı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!
  • Sarp Apak ilk kez açıkladı!
  • Birce Akalay'ın 'Twitter' isyanı!
  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Yıldırım ve Özge Gürel'e tam destek!
  • Serhat Akın'ın eşi Eileen Akın paylaştı! Çocukları ile...
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan radikal karar!