Ünlü model Erdal Yıldırım'a oyunculuk teklifi!

Yakında Türkiye’de yayınlanan bir dizide sürpriz bir rolü olduğunu ve aynı zamanda adını sır gibi sakladığı dizide konuk oyuncu olarak rol alacağını söyleyen Bebeto, sürprizlerinin devam edeceğini söyledi.Bir yandan yurt dışında modellik yapan “Bebeto Yıldırım” yeni projeleri için geri sayıma başladı.