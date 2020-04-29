Ünlü model Gigi Hadid 5 aylık hamile

Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid kardeşlerden büyüğü olan Gigi Hadid hamile. Geçtiğimiz günlerde 25. yaşını kutlayan Gigi Hadid'in hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Gigi Hadid bir dargın bir barışık olduğu uzatmalı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekliyor. Hadid tam 20 haftalık hamile.