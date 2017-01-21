Ünlü oyuncu Ayberk Atilla 71 yaşında hayatını kaybetti

Ayberk Atilla bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığı ile ilgili açıklamada bulunan Ayberk Atilla'dan bu sabah acı haber geldi. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayberk Atilla'nın Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da Aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Magazin - 21 Ocak 2017 12:46

Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



Ayberk Atilla Kimdir?



Ayberk Atilla 18 Eylül 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.



Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu



Ayberk Atilla rahatsızlığı ile ilgili son röportajını böyle vermişti



Ayberk Atilla, Posta.com.tr'ye yaşadığı kanser hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu" demişti.



"KEMOTERAPİ TEDAVİSİNE UZAK BAKIYORUM"

Hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren usta oyuncu, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" diyerek hastalığı hakkında bilgi vermişti.



KAYNAK: hurriyet.com.tr

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