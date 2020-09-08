Ünlü oyuncu, 'Çukur'a veda etti!

Geçtiğimiz sezon ‘Emir’ karakteriyle konuk oyuncu olarak ‘Çukur’ dizisi kadrosuna dahil olan Uğur Aslan, dizinin yeni sezonun ilk bölümünde diziden ayrıldı.Dizideki tüm dengeleri değiştiren ‘Emir’ karakteriyle dört bölüm ekranda yer alan başarılı oyuncu, dizi hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Dün akşam yayınlanan bölümde son sahnesine can veren Uğur Aslan için hayranları ‘Elveda Emir’ başlıklı yazılar ve fotoğraflar paylaştı. Aslan, konuk oyuncu olarak yer aldığı dizideki rolünün sona ermesiyle birlikte yeni projeler için görüşmelere başladı.