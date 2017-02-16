Kendisine zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu davada sanıkların beraat etmesine isyan eden ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında ayakta durmakta zorluk çeken Taçbaş, sanığın karar sonrası kendisine sırıtarak baktığını anlattı.
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!
DHA) Filiz Taçbaş, zorla senet imzalatıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu davada mahkeme beraat kararı verince sinir krizi geçirdi.Magazin - 16 Şubat 2017 14:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Filiz Taçbaş
MAGAZİN HABERLERİ
- Cem Yılmaz: Ben ilk defa Nicole Kidman'ı cuma namazında gördüm
- Otilia'dan Sinan Akçıl'a aşk ilan!
- 'Cesur ve Güzel'de aşk başkadır!
- 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te Ali tüm gerçekleri öğrendi!
- Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın 4 milyonluk aşk yuvası!
- Cansu Dere ve Cem Yılmaz aynı karede…
- Barış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yeşil ışık!
- Murat Boz, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tuttu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Asena Atalay'dan Caner Erkin'e bir şok daha!