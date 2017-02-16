Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!

Magazin - 16 Şubat 2017 14:25

Kendisine zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu davada sanıkların beraat etmesine isyan eden ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında ayakta durmakta zorluk çeken Taçbaş, sanığın karar sonrası kendisine sırıtarak baktığını anlattı.