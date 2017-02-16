Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!

DHA) Filiz Taçbaş, zorla senet imzalatıldığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu davada mahkeme beraat kararı verince sinir krizi geçirdi.

Magazin - 16 Şubat 2017 14:25
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!
Kendisine zorla senet imzalatıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu davada sanıkların beraat etmesine isyan eden ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında ayakta durmakta zorluk çeken Taçbaş, sanığın karar sonrası kendisine sırıtarak baktığını anlattı.

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Bağlantılar: Filiz Taçbaş

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Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!