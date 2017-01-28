Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşam - 28 Ocak 2017 09:48
Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti
Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt yaşamını yitirdi. Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı. Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar adaylığı da bulunuyordu.
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