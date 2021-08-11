Ünlü oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yapımcı Bahadır Özdener Instagram hesabından duyurdu. Özdener, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu.
11.08.2021 00:12 Magazin