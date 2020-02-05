16 Şubat'ta başlayacak 'Survivor 2020' kadrosundan bir isim daha belli oldu. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, 'MasterChef Türkiye' yarışmacısı Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven'in ardından bir yarışmacı daha ortaya çıktı.
TUĞBA MELİS TÜRK SURVIVOR'DA!
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, Tuğba Melis Türk'le buluştuğunu ve güzel oyuncunun yarışmaya dahil olduğunu öğrendiğini açıkladı. Bali, Tuğba Melis Türk'ün "Hiç iddialı değilim ama gideceğim" dediğini belirtti.
Ünlü oyuncu 'Survivor 2020'de yarışacak!
Güzel oyuncu Tuğba Melis Türk'ün, 'Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de yarışacağı ortaya çıktı.
05.02.2020 16:48 Dizi Galeri