Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!

Magazin - 10 Ocak 2017 04:00

Bir dönem Dilara Gönder'le yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen oyuncu, Türkiye'de beklediği iş tekliflerini alamayınca şansını yurtdışında denemeye karar verdi.Londra'ya yerleşen Devrim Evin'in tiyatro çalışmalarına İngiltere'de devam edeceği öğrenildi. Evin’in Türkiye’den gelen tiyatro projelerinin dışında diğer tekliflerle ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında.