Londra'ya yerleşen Devrim Evin'in tiyatro çalışmalarına İngiltere'de devam edeceği öğrenildi. Evin’in Türkiye’den gelen tiyatro projelerinin dışında diğer tekliflerle ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında.
Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk etti!
6 buçuk milyon kişi tarafından izlenerek rekor kıran "Fetih 1453" filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırarak şöhreti yakalayan oyuncu Devrim Evin, artık Londra'da yaşayacak.Magazin - 10 Ocak 2017 04:00
Bir dönem Dilara Gönder'le yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen oyuncu, Türkiye'de beklediği iş tekliflerini alamayınca şansını yurtdışında denemeye karar verdi.
Londra'ya yerleşen Devrim Evin'in tiyatro çalışmalarına İngiltere'de devam edeceği öğrenildi. Evin’in Türkiye’den gelen tiyatro projelerinin dışında diğer tekliflerle ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında.
Londra'ya yerleşen Devrim Evin'in tiyatro çalışmalarına İngiltere'de devam edeceği öğrenildi. Evin’in Türkiye’den gelen tiyatro projelerinin dışında diğer tekliflerle ilgilenmediği de gelen bilgiler arasında.
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Bağlantılar: Fetih 1453, Fatih Sultan Mehmet, Devrim Evin
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