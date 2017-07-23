Ünlü oyuncular 'Hitit Sinema Günleri'nde bir araya geldi

Çorum'un Boğazkale İlçesi Kaymakamlığı tarafından Hititlerin başkenti Hattuşa'da düzenlenen 'Hitit Sinema Günleri' programında Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları katıldı.

Sinema - 23 Temmuz 2017 17:56

Çorum'un Boğazkale İlçe Kaymakamlığı tarafından Hititlerin başkenti Hattuşa’da düzenlenen 'Hitit Sinema Günleri' programına ünlü oyuncular Nuri Alço, Yusuf Sezgin, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Teoman Ayık ve Engin Yüksel katıldı.



Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu tarafından sanatçılara plaket verildi. Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço’ya Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk tarafından Hititler dönemini yansıtan bir yelek armağan edildi.



Ayrıca programa katılanlara gazoz ikram edildi. Alço'nun "Bu gece içiniz rahat olsun. Gazozlar benden" demesi üzerine katılımcılar kahkahaya boğuldu. sanatçılar Hattuşa Ören Yerini de ziyaret etti.



DHA

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