Melis Birkan-Alican Yücesoy çifti, aralarında Tolga Sarıtaş’ın da bulunduğu oyuncu arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.
6 kişilik grup önceki gün Çökertme Koyu’nda görüntülendi.
Gün boyu denizin tadını çıkaran ekibin tekneyi 1 haftalığına 54 bin TL’ye kiraladığı öğrenildi.
Masrafı Alman usulü olarak bölüşen oyuncular kişi başı 9 bin TL ödedi.
Kaynak:haberturk.com
Ünlü oyuncuların Alman usulü tatili
Ünlü oyuncular Alman usulü tatile çıktı.Magazin - 20 Temmuz 2017 17:51
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