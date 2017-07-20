Ünlü oyuncuların Alman usulü tatili

Magazin - 20 Temmuz 2017 17:51

Melis Birkan-Alican Yücesoy çifti, aralarında Tolga Sarıtaş’ın da bulunduğu oyuncu arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.6 kişilik grup önceki gün Çökertme Koyu’nda görüntülendi.Gün boyu denizin tadını çıkaran ekibin tekneyi 1 haftalığına 54 bin TL’ye kiraladığı öğrenildi.Masrafı Alman usulü olarak bölüşen oyuncular kişi başı 9 bin TL ödedi.Kaynak:haberturk.com