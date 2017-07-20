Ünlü oyuncuların Alman usulü tatili

Ünlü oyuncular Alman usulü tatile çıktı.

Magazin - 20 Temmuz 2017 17:51
Ünlü oyuncuların Alman usulü tatili
Melis Birkan-Alican Yücesoy çifti, aralarında Tolga Sarıtaş’ın da bulunduğu oyuncu arkadaşlarıyla mavi tura çıktı.

6 kişilik grup önceki gün Çökertme Koyu’nda görüntülendi.

Gün boyu denizin tadını çıkaran ekibin tekneyi 1 haftalığına 54 bin TL’ye kiraladığı öğrenildi.

Masrafı Alman usulü olarak bölüşen oyuncular kişi başı 9 bin TL ödedi.

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Kaynak:haberturk.com
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