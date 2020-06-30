Ünlü oyuncunun eşinden şoke eden iddia: "Kendi yatağımda aldatıldım"

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşini aldattığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'dan geldi. "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar genç kızın ismini ifşa etti ve eşinin kendisinden af dilediği yazışmaları yayınladı.Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı. Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşiyle olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşmıştı.