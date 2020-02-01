Ünlü rapçi 50 Cent sonunda yıldızını aldı!

Ünlü rapçi 50 Cent, yıldızını kaptı. Ünlü rapçi, Hollywood’daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu.Ünlü rapçiyi bu önemli günde yakın dostları Eminem, Dr. Dre, Michael Blackson ve Joseph Sikora yalnız bırakmadı. 50 Cent, konuşmasında dostlarına "Kariyerim, Dr. Dre ve Eminem’in desteği olmadan bu aşamaya gelemezdi. Dre bize her anlamda yol gösterici oldu" diyerek teşekkür etti.Eminem ise yakın arkadaşı 50 Cent için "50 Cent ile tanıştığımız anı çok net hatırlıyorum. Onun varlığı dikkatimi çeken ilk şeydi. Bir yıldız olacağını hissetmiştim. Bugün buradayım çünkü o, benim yalnızca iş ortağım değil; aynı zamanda en yakın arkadaşım" ifadelerini kullandı.