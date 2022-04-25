Beta Berk Bayındır'ın arkadaşı sosyal medya hesabından "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır'ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.
Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır hayatını kaybetti!
Beta sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti. Acı haberi, kendisi gibi rapçi olan yakın arkadaşı Server Uraz sosyal medyada hesabından duyurdu.
25.04.2022 17:24 Magazin
Beta Berk Bayındır'ın arkadaşı sosyal medya hesabından "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır'ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.