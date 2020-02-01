Ünlü şarkıcı Ciara yeniden anne oluyor!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ciara, sosyal medya hesabında müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.Future Zahir Wilburn adında 5 yaşında oğlu, Sienna Princess Wilson adında 2 yaşında bir kızı olan ünlü şarkıcı Ciara, sosyal medya hesabında hamilelik fotoğrafını paylaştı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı, karnının belli olduğu fotoğrafının altına "3 Numara" notunu düştü. Ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdı. Ünlü şarkıcı da bu mesajlara "Herkese çok teşekkür ederim. Çok minnettarım." diyerek cevap verdi.