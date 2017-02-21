Ünlü şarkıcı otoparkta uyuyakaldı!

Müzik - 21 Şubat 2017 11:04

Katıldığı bir yarışma programı ile adını duyuran İlyas Yalçıntaş 15 günde 12 şehir dolaştı. Şarkıcının son durağı ise Beylikdüzü oldu. Burada bir AVM'de konser verecek olan İlyas Yalçıntaş otoparkta uyuyakaldı. Zorla uyandırılan Yalçıntaş, “Uykusuzluktan öleceğim galiba” dedi. İlyas Yalçıntaş uykusuz olmasına rağmen sahneye çıkarak hayranları ile bir araya geldi. “Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor” dedi.