Katıldığı bir yarışma programı ile adını duyuran İlyas Yalçıntaş 15 günde 12 şehir dolaştı. Şarkıcının son durağı ise Beylikdüzü oldu. Burada bir AVM'de konser verecek olan İlyas Yalçıntaş otoparkta uyuyakaldı. Zorla uyandırılan Yalçıntaş, “Uykusuzluktan öleceğim galiba” dedi. İlyas Yalçıntaş uykusuz olmasına rağmen sahneye çıkarak hayranları ile bir araya geldi. “Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor” dedi.
Ünlü şarkıcı otoparkta uyuyakaldı!
İlyas Yalçıntaş konser vermek için gittiği Beylikdüzü'nde aracının içinde uyuyakaldı. Şarkıcı zorla uyandırılarak konsere çıkarıldı.Müzik - 21 Şubat 2017 11:04
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İlyas Yalçıntaş
MÜZİK HABERLERİ
- Metin Şentürk'ten yeni albüm!
- İTÜ'ye Athena çıkarması
- Utku Emen'in ilk 'single'ı çıktı!
- Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"
- Simge, Bostancı'da ilk konserini verdi!
- DJ Funky 'C' 2017'ye damga vuracak!
- Yaşar’dan “resim’li konser”
- Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare
- Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
- Ne yaptın Derya?