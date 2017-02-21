Ünlü şarkıcı otoparkta uyuyakaldı!

İlyas Yalçıntaş konser vermek için gittiği Beylikdüzü'nde aracının içinde uyuyakaldı. Şarkıcı zorla uyandırılarak konsere çıkarıldı.

Müzik - 21 Şubat 2017 11:04
Ünlü şarkıcı otoparkta uyuyakaldı!
Katıldığı bir yarışma programı ile adını duyuran İlyas Yalçıntaş 15 günde 12 şehir dolaştı. Şarkıcının son durağı ise Beylikdüzü oldu. Burada bir AVM'de konser verecek olan İlyas Yalçıntaş otoparkta uyuyakaldı. Zorla uyandırılan Yalçıntaş, “Uykusuzluktan öleceğim galiba” dedi. İlyas Yalçıntaş uykusuz olmasına rağmen sahneye çıkarak hayranları ile bir araya geldi. “Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor” dedi.

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