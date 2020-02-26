Ünlü şarkıcıdan tecavüz itirafı!

Ünlü şarkıcı Duffy, sosyal medya hesabında yazdığı yazıda hayatıyla ilgili şoke eden bir gerçeği anlattı. İşte Duffy'nin açıklaması..."Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici. Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi. Lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise güneş parıldıyor. Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım."