Ünlü seyahat markası Mosefer'in yenisi Nişantaşı City's'de!

Katarlı ünlü iş adamı Ashraf Abu Issa’nın seyahate olan özel ilgisiyle hayat bulan, dünyanın en büyük ve en ünlü seyahat mağaza zinciri Mosafer, 4. adresinin rotasını Nişantaşı City’s olarak seçti.

Alışveriş - 21 Şubat 2017 13:56
Ünlü seyahat markası Mosefer'in yenisi Nişantaşı City's'de!
Arapçada ve birçok Asya dilinde ‘‘Yolcu / Gezgin’’ anlamına gelen, dünyada seyahat severlerin favori adresi Mosafer, dünyanın neresine giderseniz gidin, ihtiyaç duyacağınız en küçük detaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Bir seyahat nasıl daha keyifli ve konforlu yaşanır, seyahat etme sanatının incelikleri nedir fikriyle hayat bulan, amacı tüm gezginlerin ihtiyaçlarına en doğru yanıtı vermek olan Mosafer’in altıncı mağazası seyahatlerinizden önce uğrak noktanız olacak. Dünya’nın ilk ve tek akıllı bavulu BlueSmart ile yoğun ilgi gören Mosafer, Nişantaşı City’s mağazasında ihtiyaç duyacağınız tüm seçenekleri sunuyor!


Mosafer’in Nişantaşı City’s şubesinde, belki de daha önce hiç görmediğiniz bavullar, seyahat aksesuarları ve tasarımlarla tanışacaksınız. Mosafer’in ürün seçenekleri, seyahat dünyasında yaygın bir yaklaşım ile 3 ana gruba ayrılıyor; jet set seyahat eden ayrıcalıklı ihtiyaçları olanlar için First Class, sık sık iş seyahatlerine çıkan, öncelikli ihtiyacı iş seyahatini en verimli ve konforlu hale getirmek isteyenler için Business Class, eğlenceli tatiller, aile gezileri, hafta sonu kaçamakları esnasında fonksiyonel, inovatif ve keyifli seyahat çözümleriyle karşılaşmak isteyenler için ise Tourist Class temaları bulunuyor.


Mosafer, Nişantaşı City’s’de tasarımları ve fonksiyonellikleri ile dikkat çeken bavullardan, bagajınızı asla kaybetmenize izin vermeyen GPS’li telefonu şarj eden, ağırlığı ölçen, dünyanın ilk akıllı bavulu BlueSmart’a, sırt çantası, makyaj çantası, bel çantası gibi birçok çanta çeşidinden kişiye özel etiketlere, su geçirmez kıyafetlerden outdoor malzemelerine, güvenlik aksesuarlarından şarj ünitelerine, çocuk bavullarından ergonomik çocuk ürünlerine kadar özenle düşünülmüş her şey sizi bekliyor!

Mosafer’de tüm seyahat severlerin ihtiyaçlarını düşünerek kendi markasıyla hayat verdiği tasarımlarının yanı sıra her biri kendi kategorisinde dünya devi olan Briggs & Riley, Eagle Creek, Travelpro USA, Pursen, Goby London, Bugatti, Traveler’s Choice, Ergobag, Blue Smart, Solo, Reisenthal gibi markalar da yer alıyor. Türkiye’deki dördüncü durağının rotasını Nişantaşı City’s olarak seçen Mosafer, yeni keşiflere önem verenleri, kusursuz seyahatler ve deneyimler yaşamak isteyenleri bekliyor.
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