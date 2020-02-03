Ünlü sunucular birbirine girdi! Ortalık fena karıştı!

Ünlü sunucu Eylül Öztürk, ikinci bebeğine hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.Kanal D'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'nın sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel de sosyal medya üzerinden Eylül Öztürk'ün yaptığı paylaşımın daha önce başka bir hesap tarafından da yapıldığını ortaya çıkardı.Bu paylaşıma sinirlenen Eylül Öztürk, "Ah sevgili 2.sayfa, sanıyorum bu postta beklediğiniz gibi bir linç gelmedi, ama bizi tanıyan ve bilen insanlar bu tip şeyleri dert etmezler zaten bunu bilmeniz gerekiyordu, ayrıca bu da çok genel ve yaygın be bir o kadar da gerçekçi bir manzara ve pozdur. Çok defa bir hamilelik müjdesinde kullanılmıştır. Bu tabloyu her hamile kadın yaşar, bilmemeniz çok normal tabi. Çok önemli değil ama zaten bundan daha fazlasını size verebilecek bir yaşantımız yok bizim. Ancak bunlarla idare edin artık napalım." mesajını yazdı.Yorum karşısında çileden çıkan 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen, canlı yayında Eylül Öztürk'ün kadına şidette bulunduğunu iddia etti. Öztürk'ün bebek sahibi olamayan kadınları incittiğini belirten sunucular, sosyal medya fenomenini eleştiri yağmuruna tuttu.