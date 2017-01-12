Ünlü voleybolcu Naz Aydemir Akyol'dan "3,2,1... Başla" kitabı ile çocuklara pas

Kültür-Sanat - 12 Ocak 2017 10:18

Türkiye’de voleybol ve spor dendiğinde ilk akla gelen başarılı kadınlardan Naz Aydemir Akyol, başarılı eğitim hayatı, disiplinli sporcu kimliği, pozitif enerjisi, örnek aile yaşamıyla başta çocuklar olmak üzere birçok gence ilham veriyor. Türkiye’de başarıları ile ülkemizi dünya çapında gururla temsil eden Naz Aydemir Akyol katıldığı müsabakaların yanı sıra geleceğe yön verecek olan çocuklar ve gençler için de birbirinden önemli projelere imza atıyor. Geleceğin, en temel yaşlardan filizlenip, şekillendiğine dikkat çeken Naz Aydemir Akyol, özellikle ailelerden ve hayranlarından aldığı yoğun talep üzerine çocukluğundan bugünlerine uzanan hikayesini, keyifli bir dil ve birbirinden renkli görsel anlatımlarla benzersiz bir kitap serisine dönüştürüyor; “Naz’dan Spora Pas Serisi”…Serinin ilki olan ve çocuk – ilk gençlik yayınlarında Türkiye’nin önde gelen yayın evlerinden ABM Yayınevi tarafından hazırlanan Naz Aydemir Akyol’un ilk kitabı “Naz’dan Spora Pas Serisi – 1 / 3, 2, 1… Başla!” her şeyin başlangıcını sergiliyor; ilkokul heyecanını, ilk spor müsabakalarını, okulla beraber ilk arkadaşlıklarını…İllüstrasyonları Sadi Güran’a ait olan “Naz’dan Spora Pas Serisi – 1 / 3, 2, 1… Başla!”kitabının pedagojik uzmanlık danışmanlığı Klinik Psikolog Cemre Soysal’a ait...Eğitim yaşamına sınıfın en uzun boylu kızlarından biri ve dolayısı ile arkadaşları arasında dikkat çeken bir öğrenci olarak başlayan kahramanımız, spordaki ilk başarısını bu dikkat çeken özelliği ile okulu adına katıldığı koşuda sergiliyor. Başarısıyla beraber gelen çevresindeki mutluluk, gördüğü destek ve hayatındaki o ilk düdük sesiyle harekete geçen adalelerinin hissi, sporun hayatındaki vazgeçilmezliğini birbirinden renkli serüvenlerle ona kazandırıyor.Naz Aydemir Akyol, çocukluğundan bugünlerine uzanan hikayesini kaleme alarak çocuklara ve gençlere ilham veren benzersiz bir kitap serisine imza attı; Naz’dan Spora Pas Serisi”… Serinin ilki olan ve Naz Aydemir Akyol’un sporla tanışmasını anlatan“Naz’dan Spora Pas Serisi – 1 / 3, 2, 1… Başla!”nın ardından Naz Aydemir Akyol ilk kitabını tamamlayan diğer maceralarını yepyeni hikayelerle paylaşmaya devam edecek!Hayatındaki ilkdönüm noktasını ilkokul çağlarında yaşayan ve bununla beraber spora tutkuyla sarılan Naz Aydemir Akyolspor kariyeriyle beraber, eğitimin hayatında da birbirinden önemli başarılara imza atan bir isim olarak öne çıkıyor… Bu özel kitap serisi için Naz Aydemir Akyol’dan ilham alınarak yaratılan kahraman, çocuklara pes etmeden çalışmayı, çalışırken eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi, iş ve görev paylaşımını, ekip ruhunu sergilemeyi, eğlenceli ve bilgilendirici bir rehber niteliğinde çocuklaraaktarıyor. Adeta kılavuz niteliğinde olan “Naz’dan Spora Pas Serisi – 1 / 3, 2, 1… Başla!”kitabı sadece çocuklara değil, ailelere ve yetişkinlere de ilham veren bir kaynak niteliğinde tüm yaygın kitap evlerinde okuyucularını bekliyor.