Ünlü Youtuber Chaby Han'ın koronavirüs isyanı!

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve aslan Koreli olan Chaby Han, Youtube'da çektiği videolarla tanındı. Demet Akalın'ın tweetlerini düzelttiği video ile bir anda fenomen olan Chaby, 'çekik gözleri' nedeniyle sosyal medya üzerinden aldığı sert mesajlara isyan etti.Ünlü fenomen, "Yıllardır ailemde İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşayan tüm 'çekik gözlü' Asyalılar da en az sizler kadar virüsten korkuyor."dedi.Kendisine gelen bir kaç mesajı Twitter'da paylaşan Chaby, "Burada sadece ben değil, babam annem ve kardeşim de yaşıyor. sadece biz değil, evlenmiş hayat kurmuş Asyalı insanlar da yaşıyor. panikteyiz. bu mesajları aldıkça sizlerle paylaşmalıyım." açıklamasında bulundu.