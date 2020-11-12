Ünlü Youtuber Işıl Işık'tan Paranomal Hikayeler...

Ünlü youtuberın, Yediveren Yayınları'ndan 16 Ekim tarihinde çıkan ilk kitabı kısa sürede yüksek bir satış adedine ulaştı. Üç hafta içinde 4. baskısı çıkarak raflardaki yerini alan ve tüm online satış mağazalarında satışa sunulan kitap içinde, Işıl Işık’ın son üç senedir Youtube’ da anlattığı korku hikayeleri, lanetli bebekler, dünya genelinden paranormal hikayeler, yerli ve yabancı şehir efsaneleri, gizemli olaylar, çözülememiş bazı cinayetler ve seri katiller ile ilgili hikayeler mevcut.Kitap üç bölümden ve 70’in üzerinde kısa hikayeden oluşuyor. İlk bölüm lanetli olduğu söylenen oyuncak bebeklerle ilgili, ikinci bölüm dünya genelinden pek çok ürkütücü yaratığı ve şehir efsanelerini içeriyor, son bölümde ise çözülememiş açıklanamayan gizemler ve insanın tüylerini diken diken eden olaylar anlatılıyor. Ayrıca içine çeşitli fotoğraflar, resimler araştırmalar ve gazete kupürleri de eklenmiş bu kitap toplamda 288 sayfadan oluşuyor.Profesyonel üst düzey yöneticilik yaptığı iş hayatının yanı sıra Youtube’da 750 bin takipçili kanalını da yöneten ve düzenli içerik üreten Işıl Işık, en büyük hayallerinden biri olan kitap yazmayı da bu dar zamanına sıkıştırmış ve ilk hikayelerden son hikayeye kadar tüylerinizi ürpertecek, temposu hiç düşmeyen bu eserle, korku severlere bir başucu kitabı hazırlamış.