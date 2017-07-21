İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden tiyatro sanatçısı Aslı Çetiner’i Akmerkez’de görüntülendi. Spor sonrası alışveriş merkezine gelen Çetiner, bir dekorasyon mağazasından hem İstanbul’daki hem de Bodrum’daki yazlık evinin bahçesi için yeni dekorasyon ürünleri satın aldı.
Ünlüler Akmerkez'de!
Ünlülerin alışveriş çılgınlıklarını Akmerkez'de doya doya yaşadığını biliyoruz. Bakalım bu hafta hangi ünlüler oradaydı?Alışveriş - 21 Temmuz 2017 14:45
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Akmerkez, Ivana Sert, Etiler
ALIŞVERİŞ HABERLERİ
- Selin İmer: Olumsuz yorumları umursamıyoruz
- Hülya Kalyoncu ve kızı Akmerkez'de!
- Raffi Portakal Akmerkez'de
- Gaye Turgut'un ev alışverişi!
- Serap Tibuk'un alışverişi
- Ahu Yağtu ve Kemal kitap alışverişinde!
- Reyhan İpekel'in tatil alışverişi!
- Nebahat Çehre'nin AVM turu
- Yelda Tiftik'in alışveriş turu
- Birce Akalay Serafina'da!