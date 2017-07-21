Ünlüler Akmerkez'de!

Alışveriş - 21 Temmuz 2017 14:45

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden tiyatro sanatçısı Aslı Çetiner’i’de görüntülendi. Spor sonrası alışveriş merkezine gelen Çetiner, bir dekorasyon mağazasından hem İstanbul’daki hem de Bodrum’daki yazlık evinin bahçesi için yeni dekorasyon ürünleri satın aldı.Ünlü model ve moda programı jürisi olan Ivana Sert’e annesi ile’de rastlandı. Yaz aylarını doyasıya tatil yaparak geçiren Ivana Sert, Mykonos’ta gerçekleşecek Sex and The City tarzının yaratıcısı modacı Patricia Field’ın defilesine çıkacağını belirtti. Tatiline de kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Sert, Mykonos’a gitmeden önce alışveriş turuna çıktığını söyledi.