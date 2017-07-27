Ünlüler Akmerkez'de!

Alışveriş - 27 Temmuz 2017 10:39

İş dünyasının tanınmış iş adamlarından Mehmet Edin’e’den çıkarken rastlandı. Ofisindeki işlerine kısa bir ara verip alışveriş merkezindeki konsept mağaza Wepublic’e gelerek alışveriş yapan Mehmet Bey, çıkışta şoförünü beklerken telefonda iş görüşmelerine devam etti.İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden biri olan başarılı iş kadını Sema Sipahioğlu’nu’de görüntülendi. İşlerine kısa bir ara verip ünlü İtalyan restoranı’ya gelen Sema Hanım, kahvesini yudumlarken objektifimize yansıdı. Gelen telefonlar üzerine sık sık yerinden kalkıp turlayarak görüşmeler yapan Sema Hanım, kahvesini bitirdikten sonra “Benim molam bitti. Şimdi işlere kaldığı yerden devam etmeliyim” diyerek kapıda kendisini bekleyen şoförlü aracına binerek restorandan ayrıldı.