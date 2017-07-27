Ünlüler Akmerkez'de!

Ünlülerin uğrak alışveriş merkezi Akmerkez'de ünsüz gün geçmek bilmiyor.

Alışveriş - 27 Temmuz 2017 10:39
Ünlüler Akmerkez'de!
İş dünyasının tanınmış iş adamlarından Mehmet Edin’e Akmerkez’den çıkarken rastlandı. Ofisindeki işlerine kısa bir ara verip alışveriş merkezindeki konsept mağaza Wepublic’e gelerek alışveriş yapan Mehmet Bey, çıkışta şoförünü beklerken telefonda iş görüşmelerine devam etti.

İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden biri olan başarılı iş kadını Sema Sipahioğlu’nu Akmerkez’de görüntülendi. İşlerine kısa bir ara verip ünlü İtalyan restoranı Serafina’ya gelen Sema Hanım, kahvesini yudumlarken objektifimize yansıdı. Gelen telefonlar üzerine sık sık yerinden kalkıp turlayarak görüşmeler yapan Sema Hanım, kahvesini bitirdikten sonra “Benim molam bitti. Şimdi işlere kaldığı yerden devam etmeliyim” diyerek kapıda kendisini bekleyen şoförlü aracına binerek restorandan ayrıldı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

ALIŞVERİŞ HABERLERİ

  • Sosyetik çift Akmerkez'de!
  • Ivana Sert'in annesiyle alışverişi!
  • Ünlüler Akmerkez'de!
  • Selin İmer evlilik sonrası konuştu!
  • Hülya Kalyoncu Akmerkez'de!
  • Raffi Portakal Akmerkez'de
  • Gaye Turgut'un ev alışverişi!
  • Serap Tibuk'un alışverişi
  • Oğluyla kitap alışverişinde!
  • Reyhan İpekel'in tatil alışverişi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
  • Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!
  • Yazın en hit şarkıları
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Reytinglerin galibi hangisi oldu?