Ünlüler depreme Bodrum'da yakalandı

Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kos. Özellikle Bodrum ve Datça depremden etkilendi. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı. Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler büyük panik yaşadı.

Magazin - 21 Temmuz 2017 11:11
Ünlüler depreme Bodrum'da yakalandı
Deprem geccesinden fotoğraf paylaşan ünlü isimler, korkularını şu sözlerle dile getirdi...

SEREN SERENGİL

Korkunç bir sarsıntıydı havuz taşacak gibi oldu eve yeni gelmiştik ayakta zor durabiliyorduk panikte var tabii… Bahçede evden uzaklaşıp bitmesini bekledik. Köpeklerden biri eve saklanmıştı girdim onu çıkardım, bir daha da eve girmedik bahçede yattık. Arayan soran merak eden herkese teşekkürler iyiyiz ama çok korktuk.

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