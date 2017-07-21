Ünlüler depreme Bodrum'da yakalandı

Magazin - 21 Temmuz 2017 11:11

Deprem geccesinden fotoğraf paylaşan ünlü isimler, korkularını şu sözlerle dile getirdi...Korkunç bir sarsıntıydı havuz taşacak gibi oldu eve yeni gelmiştik ayakta zor durabiliyorduk panikte var tabii… Bahçede evden uzaklaşıp bitmesini bekledik. Köpeklerden biri eve saklanmıştı girdim onu çıkardım, bir daha da eve girmedik bahçede yattık. Arayan soran merak eden herkese teşekkürler iyiyiz ama çok korktuk.