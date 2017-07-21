Deprem geccesinden fotoğraf paylaşan ünlü isimler, korkularını şu sözlerle dile getirdi...
SEREN SERENGİL
Korkunç bir sarsıntıydı havuz taşacak gibi oldu eve yeni gelmiştik ayakta zor durabiliyorduk panikte var tabii… Bahçede evden uzaklaşıp bitmesini bekledik. Köpeklerden biri eve saklanmıştı girdim onu çıkardım, bir daha da eve girmedik bahçede yattık. Arayan soran merak eden herkese teşekkürler iyiyiz ama çok korktuk.
Ünlüler depreme Bodrum'da yakalandı
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kos. Özellikle Bodrum ve Datça depremden etkilendi. Şiddetli depremde can kaybı yaşanmadı. Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler büyük panik yaşadı.Magazin - 21 Temmuz 2017 11:11
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Bodrum, ünlü isimler, deprem paylaşımları
MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlü dizi oyuncusuna babasından iğrenç taciz!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Baba ve oğulları tatilde!
- İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!
- Kocamın Nişanlısı'na deniz molası!
- Deniz Seki'nin 2.500 liralık mutfak alışverişi!
- Azur Benan’ın uykusu gelince...
- Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'tan aşk pozları!
- Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!
- Doğa Rutkay Kamal: Seneye çocuk düşünüyoruz...