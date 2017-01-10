Ünlüler Fethi Sekin için birleşti..

Ünlü isimlerin kahraman şehit polis Fethi Sekin için TRT Haber'in hazırladığı videoda bir araya gelmesi tüm ülke için çok anlamlı oldu..

Magazin - 10 Ocak 2017 16:45
Ünlüler Fethi Sekin için birleşti..
Günlerdir Kahraman polis Fethi Sekin'i konuşuyoruz. Hani 5 Ocak günü İzmir Adliyesi'ndeki hain saldırıda kahramanca çarpışarak şehit düşen polis Fethi Sekin.. Hani o saldırıda canını ortaya koyarak onlarca insanı kurtaran kahraman şehit polis Fethi Sekin..

5 Ocak gününden beri sosyal medyadaki paylaşımlarda Fethi Sekin'i görmek mümkün. Ülkenin her kesiminden insan onun için paylaşımda bulundu. Ünlü isimler o gün de tepkileri belli etmiş ve Fethi Sekin'i unutmamışlardı.

Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Fatih Terim, Arda Turan, Burcu Esmersoy, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Murat Boz, Cengiz Kurtoğlu, Wilma Elles, Murat Yıldırım, Hakan Altun ve Şoray Uzun ile daha nice isimler..

Bu video içinde bulunarak bir kez daha bu acı gün de önemli bir birlikteliğe imza attılar. Bunun içinde olan herkese teşekkür etmek gerek. Hele de kahraman şehit polis Fethi Sekin'e binlerce dua etmemiz lazım. Bu ülke seni ve senin gibi kahramanları unutmayacak.

Sosyal medyadaki yorumlara bakınca video içeriği ve vurguları ile izleyenleri baya duygusallaştırdığı belli. Hem nasıl olmasın? Bu güzel insanın yaptığı bizi nasıl ağlatmasın..

Gün birlik günü. Sen, ben, o demeden birlik olalım. Ben Fethi Sekin..

İsmail İbrahimoğlu
ismail@gecce.com

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