Ünlüler sevgilerini Twitter’da gösteriyor

Magazin - 06 Şubat 2017 10:44

Birbirinden ünlü isimler de yıl boyunca aşklarını, sevdiklerinden gelen en tatlı sürprizleri; evlilik, doğum gibi en özel anlarını ve yaşadıkları yoğun duyguları takipçileriyle Twitter’da paylaştı.İşte Ünlülerin aşklarını 140 karakter, eğlenceli emojiler, hashtagler ve muhteşem fotoğraflarla hayranlarıyla buluşturduğu duygusal paylaşımları...