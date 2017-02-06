Ünlüler sevgilerini Twitter’da gösteriyor

Sevgililer Günü’ne bir hafta kaldı ve herkes aşkını en güzel şekilde göstermek için birbirinden özel planlar yapmaya başladı bile. Aşkını sürpriz tatiller, kırmızılı hediyelerle ifade etmek isterken sosyal medya ve Twitter da kutlamaların en yoğun yaşandığı yer oluyor.

Magazin - 06 Şubat 2017 10:44
Ünlüler sevgilerini Twitter’da gösteriyor
Birbirinden ünlü isimler de yıl boyunca aşklarını, sevdiklerinden gelen en tatlı sürprizleri; evlilik, doğum gibi en özel anlarını ve yaşadıkları yoğun duyguları takipçileriyle Twitter’da paylaştı.

İşte Ünlülerin aşklarını 140 karakter, eğlenceli emojiler, hashtagler ve muhteşem fotoğraflarla hayranlarıyla buluşturduğu duygusal paylaşımları...

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