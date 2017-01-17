Barış Falay smaç yarışmasında jüri olarak puan verirken, milli gururumuz Arda Turan, Avrupa ve Asya’nın en iyilerinin bir araya geldiği maçın 2. periyodunda maça katılarak sürpriz yaptı…
Ligin yıldızlarını karşı karşıya getiren maçı Asya Karması 140-135 kazandı.
Birçok ünlünün çocuklarıyla geldiği sporun birleştirici gücü All Star 2017 heyecanın da, Yetenek, 3’lük ve smaç yarışmalarıyla basketbol severler keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca süren dans şovlar ve jimnastik gösterileri 13 bin kişiyi coşturdu.
Avrupa-Asya maçıyla sona eren yılın basketbol olayı All Star, şehit aileleri ve gaziler için spor, sanat ve basketbolseverleri bir araya getirdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Ünlüler ve sporcular 'Omuz Omuza'
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından “Omuz Omuza” sloganıyla, Ülker Sports Arena’da şehit aileleri ve gaziler için gerçekleşen yılın basketbol olayı All Star 2017’ye, ünlü isimler akın etti…Basketbol - 17 Ocak 2017 16:14
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