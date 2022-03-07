Ünlülerden Ahmet Hakan'a 'Hazal Kaya' tepkisi!

Ahmet Hakan, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' isimli diziyle dönen Hazal Kaya için “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.Hakan'ın bu yazısı tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan yazıyla ilgili Hazal Kaya önce "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notunu paylaştı.Oyuncu bu paylaşımının hemen ardından rol aldığı dizinin konusunu açıklayıp şu satırları yazdı:"Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"Hazal Kaya'ya bir çok oyuncu da destek verdi. Tuba Büyüküstün sosyal medyada "Neden Ahmet Hakan okumuyorum" başlıklı bir yazı yayınladı.Demet Özdemir ise "Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız , normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın! Hazal Kaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum. Yazık!" diye yazdı.