Ünlülerin davetleri

Yıllar önce babasına ait gıda üretim şirketinde çalışmaya başlayarak iş hayatına adım atan Serdar Özen, bir müşterisinin ricası üzerine organizasyon planlaması yaptı. Ve o gün etkinlik planlama şirketi kurmaya karar verdi. Özen, henüz 20 yaşındayken aldığı bu karar sayesinde bugün organizasyon sektörünün devleri arasında.2001 yılında kurduğu Byzens Organizasyon ile binlerce çiftin mutlu günlerinin mimari olan Serdar Özen, başarılı çalışmalarıyla sanat camiasının da ilgisini çekmeyi başardı. Fahriye Evcen-Burak Özçivit, Buse Varol-Alişan, Demet Akalın-Okan Kurt, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra, Yasemin Sakallıoğlu-Burak Yırtar gibi çok sayıda ünlü ismin düğün ve nişan törenlerine imza atan Özen, hayata geçirdiği organizasyonlarla dünya çapında ses getirmeyi başardı.Serdar Özen, ödüllü şirketiyle yalnızca düğün, nişan, kına değil, aynı zamanda önemli davet organizasyonlarına da imza atıyor. Özen son olarak 11 Temmuz Pazar günü “Masterchef Türkiye” programının jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya’nın “Denizden” adlı kitabının lansmanına imzasını attı. Cunda’da gerçekleşen davet, tüm ayrıntılarıyla misafirlerin beğenisini kazandı.